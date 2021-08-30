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Россия не приняла резолюцию ООН по Афганистану. Небезня назвал причины

Мир » Остальной мир

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя объяснил, по каким причинам Россия была вынуждена отказаться от поддержки резолюции ООН по Афганистану.

Россия не приняла резолюцию ООН по Афганистану. Небезня назвал причины

"Москва воздержалась", — констатировал поспред, цитирует которого РИА Новости.

Он считает, что первой причиной стало "игнорирование авторов документа "принципиальных озабоченностей" российской стороны по этому вопросу.

"Мало того, что резолюцию принимали наспех, не учитывая главного — серию чудовищных терактов. Люди, составляющие документ, ни единым словом не упомянули о борьбе с террористами, в данном случае с представителями "исламского государства" (ИГИЛ)*", — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что официальная Москва усмотрела в этом документе основы, а также "недальновидное понятие деления представителей террористических организаций на своих и чужих".

Резолюция, составителями которой стали Великобритания, Франция и Соединённые Штаты, была принята в понедельник, 30 августа. В ней говорится, что представители Совбеза ООН обращаются к движению "Талибан"* сделать всё возможное, чтобы мирные граждане смогли покинуть страну, и их выезд был безопасным. Резолюцию поддержали 13 стран, кроме России и Китая.

*Запрещённая в Российской Федерации террористическая организация.

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Заявление Небензи в Совбезе ООН по Афганистану
Автор: Евгения Патановская, Куратор: Любовь Степушова
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