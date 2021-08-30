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Daily Mail: бывшие военнослужащие-антиваксеры готовят бунт в Великобритании

Мир » Европа

Команда бывших британских военнослужащих Королевской морской пехоты, называющая себя Veterans 4 Freedom (V4F) намерена организовать нападения на центры вакцинации.

Daily Mail: бывшие военнослужащие-антиваксеры готовят бунт в Великобритании

Об этом пишет Daily Mail.

Организация состоит из 16 оперативных "ячеек" по всей Великобритании, насчитывающих 200 человек, связь поддерживают через Telegram, утверждает издание.

Целью является противодействие вакцинации детей и Covid-паспортам, а также "тому, что они воспринимают как общую эрозию свобод, наряду с неопределенным гневом по отношению к правительству, которое, как они утверждают, управляется преступниками", — пишет Daily Mail.

Группа надеется заручиться общественной поддержкой мирным маршем к парламенту 8 сентября.

Член группы Джон Х, который опубликовал селфи с телескопической винтовкой, упоминает, что получил рацию от друга, который когда-то был в Волонтерских силах Ольстера — военизированных формированиях.

Обсуждая вакцинацию детей от коронавируса, Джон Х написал:

"Какова их безопасность? Насколько безопасны склянки и оборудование в школах? Я думаю, небольшая группа "родителей" легко могла бы ограничить вакцинацию и убрать лекарства… ".

Другой участник поделился фотографиями сотрудников центра вакцинации и регистрационными номерами их автомобилей.

Еще один общий враг — полиция. Бывший военнослужащий — Пол, предложил "порезать шины" у полицейских " по всей стране".

Ещё один член сообщества, называющий себя Блейном Робинсоном, говорит:

"Когда вакцина начинает вводиться в принудительном порядке, нам нужно начинать разрывать цепочки. Электроэнергия, цепочки поставок, удары по центрам вакцинации и т. д. "

V4F напоминает группы американских ополченцев, которые штурмовали Конгресс в январе, вызывая опасения по поводу долгосрочной угрозы "внутреннего экстремизма" в США, указывает Daily Mail.

Как сообщала Pravda.Ru из-за повышенной заболеваемости COVID-19 британские торговые сети наблюдают дефицит сотрудников. В конце июля Ассоциация автоперевозчиков сообщила, что ритейлерам не хватает 100 тысяч водителей. В итоге возникли проблемы с поставкой продуктов, и это привело к опустевшим полкам в супермаркетах.

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Автор: Любовь Степушова, Куратор: Любовь Степушова
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