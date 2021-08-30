Daily Mail: бывшие военнослужащие-антиваксеры готовят бунт в Великобритании

Команда бывших британских военнослужащих Королевской морской пехоты, называющая себя Veterans 4 Freedom (V4F) намерена организовать нападения на центры вакцинации.

Об этом пишет Daily Mail.

Организация состоит из 16 оперативных "ячеек" по всей Великобритании, насчитывающих 200 человек, связь поддерживают через Telegram, утверждает издание.

Целью является противодействие вакцинации детей и Covid-паспортам, а также "тому, что они воспринимают как общую эрозию свобод, наряду с неопределенным гневом по отношению к правительству, которое, как они утверждают, управляется преступниками", — пишет Daily Mail.

Группа надеется заручиться общественной поддержкой мирным маршем к парламенту 8 сентября.

Член группы Джон Х, который опубликовал селфи с телескопической винтовкой, упоминает, что получил рацию от друга, который когда-то был в Волонтерских силах Ольстера — военизированных формированиях.

Обсуждая вакцинацию детей от коронавируса, Джон Х написал:

"Какова их безопасность? Насколько безопасны склянки и оборудование в школах? Я думаю, небольшая группа "родителей" легко могла бы ограничить вакцинацию и убрать лекарства… ".

Другой участник поделился фотографиями сотрудников центра вакцинации и регистрационными номерами их автомобилей.

Еще один общий враг — полиция. Бывший военнослужащий — Пол, предложил "порезать шины" у полицейских " по всей стране".

Ещё один член сообщества, называющий себя Блейном Робинсоном, говорит:

"Когда вакцина начинает вводиться в принудительном порядке, нам нужно начинать разрывать цепочки. Электроэнергия, цепочки поставок, удары по центрам вакцинации и т. д. "

V4F напоминает группы американских ополченцев, которые штурмовали Конгресс в январе, вызывая опасения по поводу долгосрочной угрозы "внутреннего экстремизма" в США, указывает Daily Mail.

Как сообщала Pravda.Ru из-за повышенной заболеваемости COVID-19 британские торговые сети наблюдают дефицит сотрудников. В конце июля Ассоциация автоперевозчиков сообщила, что ритейлерам не хватает 100 тысяч водителей. В итоге возникли проблемы с поставкой продуктов, и это привело к опустевшим полкам в супермаркетах.