Большая часть людей погибла во время теракта в Кабуле из-за стрельбы американцев

Корреспондент издания RT Мурад Газдиев привёл в Telegram новые данные о терактах в Кабуле со ссылкой на слова одного из выживших во время инцидента людей.

По словам очевидца, у военных началась паника:

"Американцы думали, что в толпе ещё смертники, и начали стрелять не в воздух, а прямо в толпу".

Другие свидетели утверждают, что от взрывов погибла "лишь малая часть", а все остальные жертвы — на совести американских военных.

Ответственность за два взрыва, прогремевших 26 августа в кабульском аэропорту, взяла на себя террористическая группа "Исламское государство"*. В результате теракта погибли 13 американских солдат и около 200 афганцев.

25 августа Pravda.Ru писала, что ИГ* собирается атаковать аэропорт Кабула, об этом заявляли источники в Пентагоне.

* Террористическая организация, запрещённая в России.

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