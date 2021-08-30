Растерявшийся после сорванной пресс-конференции Байден попал на видео

Президент США хлопнул по столу и пошел не в ту сторону.

Президент США Джо Байден провел выступление в Федеральном агентстве по управлению в чрезвычайных ситуациях, где затронул вопрос, связанный с ураганом Ида.

Закончив выступление, Байден сообщил, что не будет отвечать на вопросы репортеров, после чего все-таки дал слово журналисту издания Bloomberg News. Узнав, что его хотят спросить о ситуации в Афганистане, президент США тут же отказался продолжать разговор, хлопнул ладонью и направился к выходу, но пошел не в ту сторону и был вынужден ходить по конференц-залу.

Джо Байден неоднократно попадал в курьезные ситуации. Недавно пользователи соцсетей уличили его в том, что он заснул прямо на переговорах с премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом. Ранее Pravda.Ru писала, что в США возмущены шуткой Джо Байдена про Афганистан.