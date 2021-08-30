ФСБ: "Япония тестировала на русских бактериологическое оружие во время войны"

ФСБ России продолжает рассекречивать информацию благодаря проекту "Без срока давности". Сотрудники по общественным связям ведомства анонсировали материалы о японских военных преступниках. Документ, где представлен суд над ними, можно будет посмотреть шестого сентября.

По данным ФСБ, во время Второй мировой войны японские власти планировали внедрить бактериологическое и химическое оружие против советских солдат и военных других стран. Чиновники и учёные изготавливали базу производства в Маньчжурии, проводили опыты на людях. В их числе были пленные русские из лагеря "Хогоин".

"Отобранные для выставки документы безапелляционно свидетельствуют о нарушении Японией договора с Советским Союзом о взаимном нейтралитете и подготовке японскими милитаристами войны на Дальнем Востоке", — сообщили представители ФСБ.

В зверствах признавались следующие командиры:

Ямада Отодзоо;

Кадзицука Рюдзи;

Кавасима Киоси;

другие.

Напомним, что ранее ФСБ опубликовала документы о фашистском отряде "Украинская компания", члены которых убивали мирных жителей.

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