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В Госдуме ответили пословицами на сценарий Киева по развалу России

Мир » Бывший СССР » Украина

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет рекомендовал украинским политикам не надеяться на развал России.

В Госдуме ответили пословицами на сценарий Киева по развалу России

Ранее экс-замминистра иностранных дел Украины Александр Чалый поделился тем, как можно вернуть Крым в состав страны. Чалый уверен, что нужно либо создать все условия для "развала России", чего Запад сделать не смог, либо создать настолько успешное украинское государство, чтобы все российское регионы сами выразили желание присоединиться к Украине.

Шеремет напомнил о существовании русских пословиц "Не рой яму другому — сам в неё попадешь" и "Жизнь висит на нитке, а думает о прибытке" и посоветовал украинским политикам повесить их в своих кабинетах:

"Ждать развала России им придётся до бесконечности. Пускай себя не тешат глупыми надеждами", — приводит его слова РИА Новости.

По мнению Шеремета, у России всё будет "хорошо и замечательно", ведь пик её развития ещё впереди, чего нельзя сказать об Украине. Также депутат отметил, что никакое развитие Украины без участия России невозможно, и об этом говорит весь ход мировой истории.

Ранее Pravda.Ru писала, что украинцев назвали "божьей нацией", находящейся на высшей ступени развития.

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