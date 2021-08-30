Пресс-секретарь Зеленского: "Американская сторона попросила перенести наш визит"

Встречу украинского лидера Владимира Зеленского и американского президента Джо Байдена перенесли из-за США, поскольку в изначальную дату заканчивается срок ультиматума движения "Талибан"*, террористы которого захватили власть в Афганистане.

Об этом рассказал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

После 31 августа боевики радикальной организации "Талибан"* будут рассматривать войска Америки как угрозу. Джо Байден пообещал, что солдаты страны покинут афганские земли в этот день, чтобы избежать последствий, боевых действий от талибов*. Поэтому, по словам представителя украинских властей, президент переносит встречу на первое сентября.

"Американская сторона попросила перенести наш визит на один день в связи с этим — и весь этот день посвятить этой важной для американской стороны теме" — объяснил Сергей Никифоров.

Также он подчеркнул, что Киев понимает и поддерживает решение Вашингтона.

Вместе с этим расписание Владимира Зеленского в США тоже изменилось. Однако запланированные встречи всё равно пройдут, просто в другое время.

Напомним, что это — второй раз, когда лидеры выбрали другую дату для переговоров.

*Запрещённая в Российской Федерации террористическая организация.

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