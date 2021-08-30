Украинцев назвали "божьей нацией", находящейся на высшей ступени развития

Писательница Лариса Ницой заявила, что украинцы не будут вести "московский спор" о борще.

Украинская писательница и общественный деятель заявила в интервью изданию "Главред", что Украина находится "на высшей ступени развития".

По мнению Ницой, доверчивый украинский народ привык со всеми делиться и не ставить себя выше других народностей, потому что украинцы — "божья и светлая нация":

Мы всегда, создавая комфортные условия для себя и своего, и старались сделать тепленько и другим, приглашали: "Иди к нам, мы тебя тоже нагреем и накормим".

При этом писательница попросила украинцев отстаивать собственные интересы и быть "зубастыми", как и их предки много лет назад. Также Ницой отметила, что граждане её страны не будут участвовать в "московских дикостях" и спорить о принадлежности борща.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что Ницой жаловалась на необходимость "опускаться до низкого уровня других стран".

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