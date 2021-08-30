Посольство РФ в Кабуле начало подготовку нового эвакуационного рейса

Российское посольство в Кабуле начало подготовку нового эвакуационного рейса из Афганистана.

В сообщении дипмиссии в Twitter уточняется, что попасть на эвакуационный рейс смогут россияне с действительными загранпаспортами, а также обладатели вида на жительство в РФ и граждане стран-членов ОДКБ: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

Тем, кто желает эвакуироваться из Афганистана в Россию спецрейсом, нужно отправить на электронную почту посольства (rusconsul-af@mail.ru) копии удостоверяющих личность документов и указать свои контактные телефоны.

В ответ из посольства пришлют письмо с анкетой, которую нужно будет заполнить, и разъяснениями порядка оформления на вывозные рейсы.

"О дате и времени вылета будет сообщено дополнительно", — говорится в сообщении.

Напомним, 25 августа в Минобороны РФ сообщили о проведённой эвакуации россиян, а также граждан стран ОДКБ и Украины, которых вывезли из Афганистана на трёх самолётах Ил-76 и одном Ил-62.

По словам посла РФ в Кабуле Дмитрия Жирнова, в Россию было эвакуировано 360 человек.

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