В Луизиане зарегистрирована первая жертва урагана "Ида"

Ураган "Ида", который обрушился на американский штат Луизиана, в воскресенье, 29 августа, открыл счёт человеческим жертвам.

Как заявили в офисе шерифа округа Асеншен, ранним утром понедельника, 30 августа, стало известно о первой жертве урагана — на мужчину упало дерево. В результате инцидента человек скончался на месте.

Ураган "Ида", который сформировался в Атлантическом океане и который уже назвали самым разрушительным за всю историю Соединённых Штатов, продолжает оказывать своё влияние на погоду прибрежных районов страны. Основной удар стихии пришёлся на Луизиану.

Синоптики говорят, что ураган ослабел до второй категории. Сейчас скорость ветра снизилась с 60 до 49 метров в секунду.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.