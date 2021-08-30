CNN: шестеро детей погибли при ракетном ударе США в Кабуле

Не менее девяти человек, среди которых шесть детей, стали жертвами ракетного удара в Кабуле.

Сообщается, что очередная атака на представителей движения "Талибан"* произошла в воскресенье. 29 августа. Все погибшие были членами одной семьи.

По словам одного из родственников погибших, после взрыва были обнаружены тела детей, самым младшим было по два года, передает телеканал CNN.

Американскими военными силами был нанесён удар при помощи беспилотника, которым были уничтожены несколько боевиков, перевозивших взрывчатку. По последним данным, американские военные уничтожили два автомобиля, принадлежащие группировке "Исламское государство" (ИГ)*.

*Запрещённая в Российской Федерации террористическая организация.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.