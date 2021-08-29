Руководитель талибов* Хайбатулла Ахундзада вернулся в Афганистан

Радикалы движения "Талибан"* заявили, что его глава, мулла Хайбатулла Ахундзада находится в Афганистане.

По словам местных СМИ, руководитель талибов* Хайбатулла Ахундзада живёт на территории захваченной страны уже червёртый день, при этом участвует в обсуждении и создании нового правительства государства.

Предположительно, Хайбатулла Ахундзада во время операции Америки в Афганистане прятался в соседней стране — в Пакистане.

Хайбатулла Ахундзада встал во главе террористической организации в 2016 году, когда умер предыдущий лидер Ахтар Мансур. Он погиб из-за беспилотника США. До этого человека талибы* подчинялись мулле Умара.

Напомним, что сейчас Афганистан контролируют боевики "Талибана"*, за исключением провинции Панджшер. Бывший президент Ашраф Гани и ряд других представителей власти покинули страну.

Пресс-секретарь "Талибана"* Забихулла Муджахид сообщал, что афганское правительство сформируют в ближайшее время. По словам представителей экстремистского движения, они учтут инклюзивность при создании новой власти.

*Запрещённая в Российской Федерации террористическая организация.

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