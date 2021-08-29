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Религиовед Богатырёв оценил состояние Украинской православной Церкви

Мир » Бывший СССР » Украина

Политику Петра Порошенко по православному расколу поддержали нынешние украинские власти, однако это привело к противоположным результатам. В Киеве верующие Украинской православной Церкви вышли на митинг против приезда патриарха Константинопольского Варфоломея, который поддерживает Православную церковь Украины.

Религиовед Богатырёв оценил состояние Украинской православной Церкви

По словам экспертов, русофобные власти не смогли избавиться от Украинской православной Церкви. Более того, она стала только крепче и сохранила связь с Москвой.

"Очень усилилась социально-политическая организация верующих Украинской православной Церкви в борьбе за свои права — прежде всего, за право исповедовать свою веру, за право быть прихожанами своей конфессии", — привела Свободная пресса слова религиоведа Даниила Богатырёва.

На Украине после событий 2014 года вера связана с политическим самоопределением. Активность верующих этого года специалист назвал "впечатляющей".

По мнению Даниила Богатырёва, украинские православные, которые считают себя частью Московского Патриархата, отстаивают свою веру независимо от трудной ситуации в стране.

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Раскол и исповедничество: вся драма украинского Православия
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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