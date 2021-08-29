В Таиланде полицейские приехали проверять больницу с пациентами, заражёнными коронавирусной инфекцией, поскольку один из сотрудников пожаловался на оргии, употребление наркотиков и драки.
Правоохранители в специальных костюмах провели обыск в медицинском учреждении Самут Пра Руамджай 5 и нашли:
С помощью видеонаблюдения полицейские установили, что пациенты правда заходили друг к другу в палаты, а ещё употребляли наркотики. Однако из-за плохого качества изображения правоохранители не смогли вычислить личности злоумышленников и наказать их.
Власти Таиланда напомнили потенциальным преступникам о возможном наказании. В этом госпитале для "ковидных" больных в качестве наблюдателей и помощников останутся:
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