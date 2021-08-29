В Таиланде больные "ковидом" принимают наркотики и устраивают оргии с драками

В Таиланде полицейские приехали проверять больницу с пациентами, заражёнными коронавирусной инфекцией, поскольку один из сотрудников пожаловался на оргии, употребление наркотиков и драки.

Правоохранители в специальных костюмах провели обыск в медицинском учреждении Самут Пра Руамджай 5 и нашли:

23 коробки с сигаретами;

несколько запрещённых в стране электронных сигарет.

С помощью видеонаблюдения полицейские установили, что пациенты правда заходили друг к другу в палаты, а ещё употребляли наркотики. Однако из-за плохого качества изображения правоохранители не смогли вычислить личности злоумышленников и наказать их.

Власти Таиланда напомнили потенциальным преступникам о возможном наказании. В этом госпитале для "ковидных" больных в качестве наблюдателей и помощников останутся:

чиновники;

полицейские;

военные.

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