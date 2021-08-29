EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Анжелика Агурбаш рассказала о своём допросе в полиции
Собчак рассказала как Масляков "стрижёт" деньги с квнщиков
Зачем Наталью Поклонскую "ссылают" в Африку
Ковальчук и Чумаков устроили пикантную фотосессию
Пикантный снимок Анастасии Волочковой подвергнут экспертизе
Садальский рассказал о конфликте Петра Фоменко и Никиты Михалкова
Собчак опубликовала видео с "продолжением" истории про Бузову и коньяк
В Минздраве объяснили, какой иммунитет к "ковиду" лучше
Песков ответил на жалобу журналистов на закон об "иноагентах"

В Таиланде больные "ковидом" принимают наркотики и устраивают оргии с драками

Мир

В Таиланде полицейские приехали проверять больницу с пациентами, заражёнными коронавирусной инфекцией, поскольку один из сотрудников пожаловался на оргии, употребление наркотиков и драки.

В Таиланде больные "ковидом" принимают наркотики и устраивают оргии с драками

Правоохранители в специальных костюмах провели обыск в медицинском учреждении Самут Пра Руамджай 5 и нашли:

  • 23 коробки с сигаретами;
  • несколько запрещённых в стране электронных сигарет.

С помощью видеонаблюдения полицейские установили, что пациенты правда заходили друг к другу в палаты, а ещё употребляли наркотики. Однако из-за плохого качества изображения правоохранители не смогли вычислить личности злоумышленников и наказать их.

Власти Таиланда напомнили потенциальным преступникам о возможном наказании. В этом госпитале для "ковидных" больных в качестве наблюдателей и помощников останутся:

  • чиновники;
  • полицейские;
  • военные.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

НОВОСТИ ТАЙЛАНД 3я волна КОВИД 19 2 мая 2021 Таиланд ТВ
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
В Таиланде больные "ковидом" принимают наркотики и устраивают оргии с драками
ФСБ рассекретила документы о фашистской группировке "Украинская компания"
Талибы* казнили певца Фавада Андараби, который поддерживал сопротивление
Опасный холестерин: как от него избавиться
Власти Украины пообещали испортить жизнь Наталье Поклонской
Анжелика Агурбаш рассказала о своём допросе в полиции
Собчак рассказала как Масляков "стрижёт" деньги с квнщиков
Зачем Наталью Поклонскую "ссылают" в Африку
Ковальчук и Чумаков устроили пикантную фотосессию
Пикантный снимок Анастасии Волочковой подвергнут экспертизе
Популярное
Общество
Разыскиваемую в Белоруссии певицу Агурбаш задержали в Москве

В Белоруссии Анжелика Агурбаш объявлена в розыск за разжигание социальной вражды и публичное оскорбление президента Александра Лукашенко. Ранее артистка обращалась к Владимиру Путину с просьбой защитить белорусский народ. Певицу, скрывавшую в России от преследования, по сообщению Telegram-канала "112", задержали московские силовики.

Разыскиваемую в Белоруссии певицу Агурбаш задержали в Москве
Зачем Наталью Поклонскую "ссылают" в Африку
Общество
Зачем Наталью Поклонскую "ссылают" в Африку
Общество
На Украине начались задержания противников "Крымской платформы"
Общество
Отца и мать убитой в Тюмени девочки лишат родительских прав
Василий Амирджанов Бурятский депутат потребовал запретить "Единую Россию" Василий Амирджанов Любовь Степушова Это наша земля: в Бразилии взбунтовались индейцы Любовь Степушова Рустем Сафронов Коготок увяз — всей птичке пропасть: администрация Джо Байдена тонет в проблемах Рустем Сафронов
Общество
В Минздраве объяснили, какой иммунитет к "ковиду" лучше
Российский шоу-бизнес
Пикантный снимок Анастасии Волочковой подвергнут экспертизе
Власти Украины пообещали испортить жизнь Наталье Поклонской
Общество
Власти Украины пообещали испортить жизнь Наталье Поклонской
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников