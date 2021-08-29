Талибы* казнили певца Фавада Андараби, который поддерживал сопротивление

В захваченном террористами "Талибана"* Афганистане боевики убили народного музыканта Фавада Андараби. Об этом журналистам рассказал его сын.

В провинции Баглан 28 августа радикалы пришли в дом исполнителя и вывели его на улицу. Талибы* расстреляли Фавада Андараби. Он с помощью творчества критиковал экстремистов и поддерживал Силы безопасности страны, которые отстаивали родину.

Представитель террористической организации "Талибан"* Забихулла Муджахид уже высказывался о запрете музыки на территории Афганистана:

"Музыка запрещена в исламе. Но мы надеемся, что сможем убедить людей не делать таких вещей, вместо того, чтобы оказывать на них давление".

21 августа талибы* запретили музыку и журналисток на радио в провинции Газни. Над этим местом боевики установили господство 12 августа, тогда же они заявили о новых ограничениях.

Напомним, что радикалы "Талибана" полностью захватили власть в Афганистане 15 августа, когда вошли в Кабул и не встретили сопротивления.

*Запрещённая в Российской Федерации террористическая организация.

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