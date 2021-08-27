Президент США Джо Байден поручил выделить деньги на помощь Украине. По поручению президента, Пентагон из своего бюджета выделит до 60 миллионов долларов.
В подписанном меморандуме говорится, что деньги будут направлены на оборонные объекты, услуги министерства обороны, образование военных и подготовку для помощи Украине.
Раннее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский вылетит из Киева в Вашингтон 30 августа. Встреча лидеров Украины и США запланирована на 31 августа.
В Белом доме отметили, что встреча нацелена на поддержку штатов суверенитета и целостности территории Украины. Отмечается, что в ходе встречи будут затронуты темы агрессии России в Донбассе и Крыму, а также сотрудничество Украины и США в энергетической отрасли.
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