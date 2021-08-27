США выделит 60 миллионов долларов из средств Пентагона на помощь Украине

Президент США Джо Байден поручил выделить деньги на помощь Украине. По поручению президента, Пентагон из своего бюджета выделит до 60 миллионов долларов.

В подписанном меморандуме говорится, что деньги будут направлены на оборонные объекты, услуги министерства обороны, образование военных и подготовку для помощи Украине.

Раннее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский вылетит из Киева в Вашингтон 30 августа. Встреча лидеров Украины и США запланирована на 31 августа.

В Белом доме отметили, что встреча нацелена на поддержку штатов суверенитета и целостности территории Украины. Отмечается, что в ходе встречи будут затронуты темы агрессии России в Донбассе и Крыму, а также сотрудничество Украины и США в энергетической отрасли.

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