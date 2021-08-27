Украина ответила на заявление Кальюлайд о соответствии требованиям ЕС

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал неуместным слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о 20 годах, которые потребуются Украине для вступления в Евросоюз.

Ранее Кальюлайд заявил, что Молдавии, Грузии и Украине понадобится около 20 лет для вступления в Евросоюз. По словам президента Эстонии, страны до сих пор не соответствуют требованиям для вступления в состав стран Европейского союза.

Кулеба заявил, что слова эстонского президента не соответствуют дружескому характеру отношений. Глава украинского МИД отметил, что Киев разочарован таким заявлением Кальюлайд после теплого приема эстонской власти на Украине.

Кулеба также рассказал, что позиция была направлена в МИД Эстонии и посольство Эстонии в Украине. Он также заключил, что Эстония и Украина остаются друзьями и партнерами. Об этом Кулеба рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

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