Политолог Дудаков: "Без западного присутствия террористам будет легче дышать"

В результате взрывов террористов "Исламского государства"* по предварительной информации погибло 170 человек, однако точное количество до сих пор уточняется. Журналисты Телеканала "360" поговорили с политологом Малеком Дудаковым, который назвал трагедию в Кабуле ожидаемой.

По словам специалиста, после событий в Афганистане у радикалов появилась надежда на влияние. У террористов "Талибана"* недостаточно ресурсов, чтобы контролировать территорию и не допускать на неё других боевиков.

Малек Дудаков сообщил о высокой вероятности ещё много раз услышать не только об "Исламском государстве"*, но и об "Аль-Каиде"* и других экстремистских организациях, о которых миру ещё мало известно. За всё это, по мнению эксперта, несёт ответственность Джо Байден и другие американские власти.

"Конечно, ответственность за всё это несет господин Байден, который своим поспешным бегством отдал страну боевикам и ввергнул страну в пучину безвластия. Нужно винить только себя", — отметил политолог.

*Запрещённая в Российской Федерации террористическая организация.

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