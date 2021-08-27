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Reuters: ЕС планирует ввести ограничения на въезд из США и ряда других стран

Мир

Евросоюз планирует ввести новые ограничения въезд на свою территорию для иностранных граждан.

Reuters: ЕС планирует ввести ограничения на въезд из США и ряда других стран

Как сообщили источники Reuters из числа европейских дипломатов,27 августа ЕС начал процедуру удаления США из списка государств, на граждан которых не распространяются дополнительные ограничения на въезд, с пандемией коронавируса.

Также сообщается, что из этого списка могут исключить Израиль, Ливан, Северную Македонию, Черногорию и непризнанное Косово.

По словам собеседников агентства, решение о новых ограничениях на въезд в Евросоюз планируется принять 30 августа. В сообщении уточняется, что ограничения введут в том случае, если ни у одной из стран Евросоюза не возникнет возражений.

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 d в мире. По информации ТАСС, глава ВОЗ сообщил, что она стабилизировалась, однако на «очень высоком уровне».

При этом, по данным агентства, в США ежедневно выявляют более 170 тысяч случаев заражения коронавирусом, хотя месяц назад за сутки фиксировалось менее 100 тысяч заболевших. 

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
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