Reuters: ЕС планирует ввести ограничения на въезд из США и ряда других стран

Евросоюз планирует ввести новые ограничения въезд на свою территорию для иностранных граждан.

Как сообщили источники Reuters из числа европейских дипломатов,27 августа ЕС начал процедуру удаления США из списка государств, на граждан которых не распространяются дополнительные ограничения на въезд, с пандемией коронавируса.

Также сообщается, что из этого списка могут исключить Израиль, Ливан, Северную Македонию, Черногорию и непризнанное Косово.

По словам собеседников агентства, решение о новых ограничениях на въезд в Евросоюз планируется принять 30 августа. В сообщении уточняется, что ограничения введут в том случае, если ни у одной из стран Евросоюза не возникнет возражений.

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 d в мире. По информации ТАСС, глава ВОЗ сообщил, что она стабилизировалась, однако на «очень высоком уровне».

При этом, по данным агентства, в США ежедневно выявляют более 170 тысяч случаев заражения коронавирусом, хотя месяц назад за сутки фиксировалось менее 100 тысяч заболевших.

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