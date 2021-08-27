EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Reuters: ЕС планирует ввести ограничения на въезд из США и ряда других стран
В России хотят признать экстремистским неонацистское движение "Невоград"
"Подхватила все заболевания": участницу Pussy Riot освободили из-под стражи
Киркоров вспомнил, как его кинул Владимир Зеленский
Бомбардировщик Су-24 разбился в Пермском крае
СМИ: число жертв взрывов у аэропорта в Кабуле достигло 170 человек
Сосед по больнице МакSим рассказал, как спасали певицу
Кремль счёл обращение СМИ из-за закона об иноагентах эмоциональным
Германия хочет купить у "Газпрома" оператора "Северного потока-2"

"Помогают фашистам": болгары высмеяли создание фонда в поддержку Украины

Мир » Бывший СССР » Украина

Читатели интернет-издания News.bg со смехом отнеслись к созданию партнёрского фонда поддержки Украины. Интернет-пользователи назвали данную меру смешной и глупой.

"Помогают фашистам": болгары высмеяли создание фонда в поддержку Украины

В данную организацию вошло несколько стран: Великобритания, США, Канада, Швеция и Швейцария. Деятельность фонда якобы направлена на борьбу с "дестабилизирующим влиянием России". Участники пообещали внести в него 48 миллионов долларов за три года.

Читатели News.bg уверены, что такая мера является смешной и глупой:

  • "40 миллионов евро за 3 года? Просто "огромные" средства — Россия сдастся без боя. Какие только глупости не придумывают англо-американцы, чтобы прикрыть собственное бессилие", — ехидно отметил пользователь с псевдонимом Obektiven.

Один из комментаторов предположил, что данный фонд только увеличит долговую нагрузку Украины:

  • "Большой будет фонд. Где-то 40 миллионов евро за 3 года. По 13 миллионов евро в год. Смешно". (batnasko)

Другой пользователь заявил, что эти государства помогают "фашистскому режиму", а не тем, кто с ним борется.

Ранее Pravda.Ru писала, что японцы высмеяли премьера страны за отказ ехать в Россию.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Чем Украина будет шантажировать Европу?
Автор: Алексей Ткаченко, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
"Помогают фашистам": болгары высмеяли создание фонда в поддержку Украины
В России хотят признать экстремистским неонацистское движение "Невоград"
"Подхватила все заболевания": участницу Pussy Riot освободили из-под стражи
Никуда не деться? В Германии предложили продать "Северный поток - 2"
Киркоров вспомнил, как его кинул Владимир Зеленский
Бомбардировщик Су-24 разбился в Пермском крае
СМИ: число жертв взрывов у аэропорта в Кабуле достигло 170 человек
Сосед по больнице МакSим рассказал, как спасали певицу
Кремль счёл обращение СМИ из-за закона об иноагентах эмоциональным
Германия хочет купить у "Газпрома" оператора "Северного потока-2"
Популярное
Мир. Новости мира
"Он должен уйти в отставку": в США возмущены шуткой Байдена про Афганистан

Президент США сначала улыбнулся, а потом ответил на вопрос журналиста.

"Он должен уйти в отставку": в США возмущены шуткой Байдена про Афганистан
Борщёва объяснила, почему у неё не сложились отношения с Натальей Андреевной
Российский шоу-бизнес
Борщёва объяснила, почему у неё не сложились отношения с Натальей Андреевной
Мир. Новости мира
Миру предрекли большую войну из-за краха американской империи
Мир. Новости мира
Афганистан в момент лишился 80 процентов бюджета
Рустем Сафронов Коготок увяз — всей птичке пропасть: администрация Джо Байдена тонет в проблемах Рустем Сафронов Василий Амирджанов Школьников обяжут ежедневно поднимать флаг России Василий Амирджанов Усам Оздемиров Глобальный треугольник: удастся ли США поссорить Россию и Китай? Усам Оздемиров
Происшествия
Жена предполагаемого тюменского убийцы-педофила сообщила о его алиби
США и Канада. Новости и аналитика
Эксперт рассказал, как Байден отомстит за гибель 13 солдат в Афганистане
"Талибан"* просит страны мира помочь в борьбе с торговлей опиумом
Мир. Новости мира
"Талибан"* просит страны мира помочь в борьбе с торговлей опиумом
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников