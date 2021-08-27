"Помогают фашистам": болгары высмеяли создание фонда в поддержку Украины

Читатели интернет-издания News.bg со смехом отнеслись к созданию партнёрского фонда поддержки Украины. Интернет-пользователи назвали данную меру смешной и глупой.

В данную организацию вошло несколько стран: Великобритания, США, Канада, Швеция и Швейцария. Деятельность фонда якобы направлена на борьбу с "дестабилизирующим влиянием России". Участники пообещали внести в него 48 миллионов долларов за три года.

Читатели News.bg уверены, что такая мера является смешной и глупой:

"40 миллионов евро за 3 года? Просто "огромные" средства — Россия сдастся без боя. Какие только глупости не придумывают англо-американцы, чтобы прикрыть собственное бессилие", — ехидно отметил пользователь с псевдонимом Obektiven.

Один из комментаторов предположил, что данный фонд только увеличит долговую нагрузку Украины:

"Большой будет фонд. Где-то 40 миллионов евро за 3 года. По 13 миллионов евро в год. Смешно". (batnasko)

Другой пользователь заявил, что эти государства помогают "фашистскому режиму", а не тем, кто с ним борется.

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