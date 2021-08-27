"Помогают фашистам": болгары высмеяли создание фонда в поддержку Украины

Читатели интернет-издания News.bg со смехом отнеслись к созданию партнёрского фонда поддержки Украины. Интернет-пользователи назвали данную меру смешной и глупой.
В данную организацию вошло несколько стран: Великобритания, США, Канада, Швеция и Швейцария. Деятельность фонда якобы направлена на борьбу с "дестабилизирующим влиянием России". Участники пообещали внести в него 48 миллионов долларов за три года.
Читатели News.bg уверены, что такая мера является смешной и глупой:
Один из комментаторов предположил, что данный фонд только увеличит долговую нагрузку Украины:
Другой пользователь заявил, что эти государства помогают "фашистскому режиму", а не тем, кто с ним борется.
Ранее Pravda.Ru писала, что японцы высмеяли премьера страны за отказ ехать в Россию.
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