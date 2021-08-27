Президент Украины выступил за присутствие НАТО в Чёрном море

Власти Украины выступают за присутствие НАТО в Чёрном море. По информации «Интерфакса», об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге после состоявшейся в Кишинёве встречи с главами Молдавии, Польши и Румынии.

Владимир Зеленский заявил о нарастании военных угроз вокруг Украины.

«Российские вооруженные формирования в Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии представляют угрозы для мира и стабильности в регионе. Оккупация Крыма также является угрозой безопасности», - отметил президент.

Владимир Зеленский отметил, что милитаризация Крымского полуострова угрожает морскому судоходству и торговле в регионе, и призвал Румынию и Молдавию усилить военно-морское взаимодействие в Чёрном море.

«Украина вышла с инициативой усилить взаимодействие по линии военно-морских сил причерноморских государств. Мы предлагаем нашим коллегам - и Румынии, и Молдове, которые имеют выход к Чёрному морю, также присоединиться к этой инициативе", - сказал президент Украины.

Как сообщает «Интерфакс», главы Украины, Румынии и Польши прибыли в Кишинёв по приглашению молдавского президента Майи Санду для участия в торжествах по случаю 30-летия независимости страны.

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