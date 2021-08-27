"Вассал Америки": японцы высмеяли премьера страны за отказ ехать в Россию

Граждане посчитали это еще одним некомпетентным шагом Токио.

Издание Yahoo News Japan сообщило, что японский премьер-министр Есихидэ Суга решил не посещать Восточный экономический форум (ВЭФ) во Владивостоке из-за пандемии COVID-19.

Многих интернет-пользователей возмутил "некомпетентный" шаг главы правительства:

"Суга-сан, отправляйтесь в Россию! Все равно от вашей политики по борьбе с пандемией в Японии нет толка! Может, хоть в России сделаете что-то полезное? Хотя, вряд ли", — высказался пользователь с псевдонимом enm.

Один из комментаторов выразил уверенность в том, что японский кабинет министров неспособен проводить адекватную внешнюю политику, и назвал Японию "вассалом Америки".

"У Суги нет никаких дипломатических талантов. От его зарубежных поездок только вред". (kim)

По мнению японцев, Суге необходимо ехать во Владивосток.

"У России большой потенциал в смысле вопросов безопасности Японии и наших экономических интересов". (Tobermory)

Кроме того, читатели назвали Россию более привлекательной для Японии, чем США.

Восточный экономический форум пройдет со 2 по 4 сентября в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ).

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