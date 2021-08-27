"Вассал Америки": японцы высмеяли премьера страны за отказ ехать в Россию

Граждане посчитали это еще одним некомпетентным шагом Токио.
Издание Yahoo News Japan сообщило, что японский премьер-министр Есихидэ Суга решил не посещать Восточный экономический форум (ВЭФ) во Владивостоке из-за пандемии COVID-19.
Многих интернет-пользователей возмутил "некомпетентный" шаг главы правительства:
Один из комментаторов выразил уверенность в том, что японский кабинет министров неспособен проводить адекватную внешнюю политику, и назвал Японию "вассалом Америки".
По мнению японцев, Суге необходимо ехать во Владивосток.
Кроме того, читатели назвали Россию более привлекательной для Японии, чем США.
Восточный экономический форум пройдет со 2 по 4 сентября в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ).
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