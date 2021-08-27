Число погибших во время взрывов в Кабуле может вырасти

Число погибших во время взрывов в аэропорту афганской столицы – Кабула, может быть больше. Пока известно о 110 жертвах.

Как сообщил источник, близкий к ситуации, пока после шести взрывов было обнаружено 110 жертв.

Ранее Пентагон заявлял, что среди погибших не менее 13 военнослужащих США, одной из жертв стал американский медработник. Не менее 20 военных ранены, десять из них находятся в критическом состоянии, передает WSJ.

Как заявил журналистам генерал морской пехоты США Фрэнк Маккензи, нападение террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) ознаменовало собой самый смертоносный день для американских военных в Афганистане с 2011 года и произошло всего за пять дней до крайнего срока, который определили чиновники администрации Джо Байдена для полного вывода войск из страны.

Он подчеркнул, что военные ожидают новых нападений. Американский президент пригрозил отомстить за нападения, пообещав приложить все усилия по скорейшей эвакуации людей.

*Запрещённая в Российской Федерации террористическая организация.

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