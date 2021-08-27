Мужчина, обливший Порошенко зеленкой, попал в реанимацию

Подозреваемого госпитализировали сразу после того, как отпустили из полицейского отделения в Киеве.
Депутат от партии "Евросолидарность" Александр Погребцкий рассказал изданию "Страна.ua", что мужчина, напавший на Петра Порошенко на торжествах, посвященных Дню независимости Украины, попал в реанимацию с алкогольной интоксикацией.
Погребцкий сообщил, что подозреваемого госпитализировали сразу после того, как он покинул полицейское отделение в Киеве. Нарушитель провел в больнице несколько часов, после чего его выписали.
Pravda.Ru уже писала о том, что 24 августа экс-президента Украины Петра Порошенко облили зеленкой в центре Киева. Незадолго до этого он участвовал в "Марше защитников Украины". Нападавшего арестовали и доставили в Печерское управление полиции. Следственный комитет Украины возбудил дело по статье "хулиганство", нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Президент США сначала улыбнулся, а потом ответил на вопрос журналиста.