Мужчина, обливший Порошенко зеленкой, попал в реанимацию

Подозреваемого госпитализировали сразу после того, как отпустили из полицейского отделения в Киеве.

Депутат от партии "Евросолидарность" Александр Погребцкий рассказал изданию "Страна.ua", что мужчина, напавший на Петра Порошенко на торжествах, посвященных Дню независимости Украины, попал в реанимацию с алкогольной интоксикацией.

Погребцкий сообщил, что подозреваемого госпитализировали сразу после того, как он покинул полицейское отделение в Киеве. Нарушитель провел в больнице несколько часов, после чего его выписали.

Pravda.Ru уже писала о том, что 24 августа экс-президента Украины Петра Порошенко облили зеленкой в центре Киева. Незадолго до этого он участвовал в "Марше защитников Украины". Нападавшего арестовали и доставили в Печерское управление полиции. Следственный комитет Украины возбудил дело по статье "хулиганство", нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.