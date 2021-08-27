Украина якобы готова помогать другим странам бороться за их независимость и благополучие, но ждать взаимности не стоит.
Украинская писательница и общественный деятель Лариса Ницой заявила в интервью изданию "Главред", что украинцы вынуждены "опускаться до уровня" других стран
По словам Ницой, Украина в любой момент готова помогать другим странам бороться за их независимость и благополучие, но ждать взаимности не стоит.
Писательница сравнила стадии развития государств с психикой ребёнка. Пока одни страны напоминают двухлетних детей ("всё моё и для меня"), Украина осознаёт необходимость "делиться своим с другими", но многие называют такое качество "слабостью":
Поэтому мы должны опускаться со своего уровня до уровня этих стран и обществ, потому что с волками жить — по-волчьи выть.
Ранее Ницой предлагала Украине переименовать русский язык в "московский" и делала другие неоднозначные заявления.
Накануне Pravda.Ru писала, что на Украине попросили продлить транзит российского газа.
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