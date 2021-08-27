В Германии развесили плакаты с Калининградской областью в составе страны

Нынешняя Калининградская область расположена на территории бывшей немецкой провинции Восточная Пруссия.

Издание Nordkurier сообщило, что в немецкой федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания неизвестные развесили предвыборные плакаты политических партий 1949 года с Калининградской областью в составе Германии.

Плакаты Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союз (ХСС) появились на улицах города Тетеров. Правоохранительные органы отмечают, что изображения были замечены и в других городах, и на них также агитировали и за другие партиии.

Один из членов ХДС заявил, что партия не имеет отношения к установке данных плакатов. По его словам, такая агитация "вводит в заблуждение" и ее надо убрать. В полиции Тетерова рассказали, что расследование данного дела поручено прокуратуре города Росток.

Выборы в немецкий бундестаг, по итогам которых будет сформировано новое правительство, должны пройти 26 сентября.

Ранее Pravda.Ru писала, что в Германии предложили заключить союз с Россией.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.