EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Германии развесили плакаты с Калининградской областью в составе страны
Четверо погибших, десятки раненых - на складе в Казахстане рванули боеприпасы
На Острова Зелёного Мыса: Наталья Поклонская может стать послом РФ в Кабо-Верде
Итальянский эвакуационный самолёт попал под обстрел при взлёте в Кабуле
"Талибан"* просит страны мира помочь в борьбе с торговлей опиумом
Талибы*: взрывы в Кабуле устроили США - они избавлялись от боеприпасов
Народ не верит партиям - ни ЕР, ни оппозиции - свидетельствуют соцопросы
Первый канал "за эфир ответит"
Не повторяйте "подвиг" HMS Defender: Россия предупредила Британию

Число жертв взрывов в Кабуле выросло до 85. 28 из них - талибы*

Мир

Представитель министерства здравоохранения Афганистана и представитель талибов* заявили утром в пятницу, что число убитых в результате теракта афганцев возросло до 72, 28 из них — бойцы движения Талибан*.

Число жертв взрывов в Кабуле выросло до 85. 28 из них - талибы*

Пентагон также обновил сводки по погибшим: 13 его военнослужащих были убиты (ранее сообщалось о 12 погибших солдатах).

"Тринадцатый военнослужащий США скончался от ран, полученных в результате нападения на аэропорт”, — говорится в заявлении пресс-секретаря Центрального командования, капитана Билла Урбана.

Договариваться о продлении эвакуации талибы не будут

"Мы потеряли больше людей, чем американцы, — сказал афганский чиновник агентству Reuters. — Поэтому нет причин продлевать крайний срок 31 августа для того, чтобы иностранные войска покинули страну".

В ответ на это заявление, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что Соединенные Штаты не смогут эвакуировать всех афганцев, желающих покинуть страну.

"Не будет возможности эвакуировать каждого афганца, потенциально их миллионы, тех, которые хотят покинуть Афганистан”, — сказала Псаки.

При этом она в очередной раз повторила, что Вашингтон по-прежнему "привержен делу вывода американских граждан и союзников США из страны даже после того, как 31 августа американские войска полностью выведут свои войска из Афганистана".

Напомним, сам президент Байден заявил, что США "выследят и накажут" тех, кто стоит за терактами.

*запрещенная в РФ организация

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Число жертв взрывов в Кабуле выросло до 85. 28 из них - талибы*
Афганистан в момент лишился 80 процентов бюджета
В парламенте Крыма назвали виновника водной блокады полуострова
Укрощаем аппетит и чувство голода
Четверо погибших, десятки раненых - на складе в Казахстане рванули боеприпасы
На Острова Зелёного Мыса: Наталья Поклонская может стать послом РФ в Кабо-Верде
Итальянский эвакуационный самолёт попал под обстрел при взлёте в Кабуле
"Сушняк" во рту, или Почему кончается слюна
"Талибан"* просит страны мира помочь в борьбе с торговлей опиумом
К чему приводит передозировка витамина С?
Популярное
Мир. Новости мира
"Он должен уйти в отставку": в США возмущены шуткой Байдена про Афганистан

Президент США сначала улыбнулся, а потом ответил на вопрос журналиста.

"Он должен уйти в отставку": в США возмущены шуткой Байдена про Афганистан
Миру предрекли большую войну из-за краха американской империи
Мир. Новости мира
Миру предрекли большую войну из-за краха американской империи
Российский шоу-бизнес
Борщёва объяснила, почему у неё не сложились отношения с Натальей Андреевной
Происшествия
Жена предполагаемого тюменского убийцы-педофила сообщила о его алиби
Василий Амирджанов Школьников обяжут ежедневно поднимать флаг России Василий Амирджанов Усам Оздемиров Глобальный треугольник: удастся ли США поссорить Россию и Китай? Усам Оздемиров Александр Артамонов Спецслужбы определили, куда пойдут Великобритания и Франция Александр Артамонов
Мир. Новости мира
Сила самобытности: почему Ющенко заявил, что украинского народа не существует
Российский шоу-бизнес
Актриса Екатерина Васильева постриглась в монахини
"Нам нужна энергия": в Германии предложили заключить союз с Россией
Евросоюз
"Нам нужна энергия": в Германии предложили заключить союз с Россией
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников