Число жертв взрывов в Кабуле выросло до 85. 28 из них - талибы*

Представитель министерства здравоохранения Афганистана и представитель талибов* заявили утром в пятницу, что число убитых в результате теракта афганцев возросло до 72, 28 из них — бойцы движения Талибан*.

Пентагон также обновил сводки по погибшим: 13 его военнослужащих были убиты (ранее сообщалось о 12 погибших солдатах).

"Тринадцатый военнослужащий США скончался от ран, полученных в результате нападения на аэропорт”, — говорится в заявлении пресс-секретаря Центрального командования, капитана Билла Урбана.

Договариваться о продлении эвакуации талибы не будут

"Мы потеряли больше людей, чем американцы, — сказал афганский чиновник агентству Reuters. — Поэтому нет причин продлевать крайний срок 31 августа для того, чтобы иностранные войска покинули страну".

В ответ на это заявление, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что Соединенные Штаты не смогут эвакуировать всех афганцев, желающих покинуть страну.

"Не будет возможности эвакуировать каждого афганца, потенциально их миллионы, тех, которые хотят покинуть Афганистан”, — сказала Псаки.

При этом она в очередной раз повторила, что Вашингтон по-прежнему "привержен делу вывода американских граждан и союзников США из страны даже после того, как 31 августа американские войска полностью выведут свои войска из Афганистана".

Напомним, сам президент Байден заявил, что США "выследят и накажут" тех, кто стоит за терактами.

*запрещенная в РФ организация