В парламенте Крыма назвали виновника водной блокады полуострова

"Главным действующим лицом" в организации водной блокады Крыма был Андрей Сенченко, в 2014 году временно исполнявший обязанности замглавы администрации президента Украины. Об этом РИА Новости сообщил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

По его словам, Андрей Сенченко добился от украинских бизнесменов финансирования работ по перекрытию Северо-Крымского канала и затем осуществил это проект.

Вице-спикер крымского парламента рассказал о направлении в СКР материалов, подтверждающих причастность Андрея Сенченко к водной блокаде Крыма.

Есть также материалы, свидетельствующие о причастности и поддержке перекрытия Северо-Крымского канала рядом украинских политиков, в числе которых бывший украинский президент Пётр Порошенко.

Ранее СКР сообщил о том, что по факту водной блокады Крыма возбуждено уголовное дело по статье "Экоцид".

Напомним, идущий от Днепра Северо-Крымский канал был перекрыт на территории Украины в 2014 году. Это привело к истощению сельхозземель и изменению экосистем залива Сиваш. Был нанесён ущерб фауне полуострова. Кроме того, ухудшение качества воды, которую употребляют жители Крыма, негативно отразилось на их здоровье.