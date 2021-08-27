Американский журналист призвал стереть с лица земли 12 афганских городов

Популярный в США радиоведущий Тодд Старнс призвал уничтожить по одному афганскому городу за каждого американца, погибшего в результате теракта, совершенного в четверг Исламским государством* в международном аэропорту Хамида Карзая.

Напомним, в результате взрывов там погибли 60 человек, в том числе 12 военнослужащих Соединенных Штатов.

Старнс написал в Твиттере:

"За каждого убитого американца город в Афганистане должен быть стерт с лица Земли".

На журналиста обрушился вал резкой критики. Пользователи соцсети обвиняли его в пропаганде преступлений против человечности и называли "террористом".

"Так начинается терроризм. Идея о том, что вы можете убивать людей, которые невиновны в преступлении, за которое вы мстите, это терроризм. Не будь террористом", - потребовала от него Либертарианская партия Техаса.

Многие пользователи отметили, что Соединенные Штаты и их союзники уже находятся на пути к достижению этих жутких масштабов с почти 20-летней войной:

"Соединенные Штаты уже убили почти четверть миллиона афганцев и превратили в беженцев 5,9 миллионов. Я думаю, что они уже нанесли Афганистану достаточно вреда", - заявил один из пользователей Сети в Twitter.

После критики Старнс удалил сообщение из своего аккаунта. Тем не менее, разъяснение, которое он предложил, пока остается в его профиле:

"Если талибам* не угрожают таким языком, бойня продолжится. Надо жестко играть со злом", - сказал он.

Напомним, к слову, что президент США Джо Байден заявил, что его страна "не простит" исполнителей терактов, совершенных в четверг в Кабуле, и пообещал, что "будет охотиться на них и заставит их заплатить".

* террористическая группировка, запрещенная в России.