Для управления страной $1,6 млрд наличными не хватит надолго. Но это всё, чем располагают сегодня талибы*, захватившие власть в Афганистане.
Международные организации прекратили финансирование центральноазиатской страны.
За последние два десятилетия около 80% бюджета Афганистана финансировалось США и другими международными донорами. Теперь этого нет.
На прошлой неделе МВФ решил, что Афганистан больше не сможет получать доступ к своим ресурсам, включая более $370 млн, которые должны поступить в конце августа.
Администрация Байдена также объявила, что активы центрального банка Афганистана в США не будут предоставлены талибам*, которые находятся в санкционном списке Министерства финансов с 11 сентября.
По данным СМИ и бывших афганских чиновников,
Политические аналитики считают, что это "решение принято легкомысленно":
прекращение помощи, конечно, повлияет на способность талибов* править, но также окажет серьезное влияние на гражданское население.
По данным Международного комитета спасения, около 18,4 миллиона человек нуждаются в гуманитарной помощи.
А вместо этого на прошлой неделе Western Union и MoneyGram прекратили обслуживать страну, лишив многие семьи возможности получать деньги от афганской диаспоры из-за рубежа. Американские банки сейчас ждут инструкций относительно того, могут ли они иметь дело с афганскими банками.
Что касается движения "Талибан"*, то в 2020 финансовом году, согласно конфиденциальному докладу, подготовленному по заказу НАТО, движение "Талибан"* "заработало" $1,6 млрд. Согласно недавнему докладу ООН, основными источниками финансирования талибов* остаются "преступная деятельность, включая:
Подробнее об этом в материале Pravda. Ru:
"Талибан"* - контора не бедная. Откуда деньги?
* организация, запрещенная на территории РФ
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Президент США сначала улыбнулся, а потом ответил на вопрос журналиста.