Афганистан в момент лишился 80 процентов бюджета

Для управления страной $1,6 млрд наличными не хватит надолго. Но это всё, чем располагают сегодня талибы*, захватившие власть в Афганистане.

Международные организации прекратили финансирование центральноазиатской страны.

За последние два десятилетия около 80% бюджета Афганистана финансировалось США и другими международными донорами. Теперь этого нет.

На прошлой неделе МВФ решил, что Афганистан больше не сможет получать доступ к своим ресурсам, включая более $370 млн, которые должны поступить в конце августа.

Администрация Байдена также объявила, что активы центрального банка Афганистана в США не будут предоставлены талибам*, которые находятся в санкционном списке Министерства финансов с 11 сентября.

По данным СМИ и бывших афганских чиновников,

США заморозили активы центрального банка страны на сумму почти $9,5 млрд.

ЕС поступил аналогично с обещанными стране "на развитие" $1,4 млрд.

Политические аналитики считают, что это "решение принято легкомысленно":

прекращение помощи, конечно, повлияет на способность талибов* править, но также окажет серьезное влияние на гражданское население.

Ситуация патовая

По данным Международного комитета спасения, около 18,4 миллиона человек нуждаются в гуманитарной помощи.

А вместо этого на прошлой неделе Western Union и MoneyGram прекратили обслуживать страну, лишив многие семьи возможности получать деньги от афганской диаспоры из-за рубежа. Американские банки сейчас ждут инструкций относительно того, могут ли они иметь дело с афганскими банками.

Что касается движения "Талибан"*, то в 2020 финансовом году, согласно конфиденциальному докладу, подготовленному по заказу НАТО, движение "Талибан"* "заработало" $1,6 млрд. Согласно недавнему докладу ООН, основными источниками финансирования талибов* остаются "преступная деятельность, включая:

незаконный оборот наркотиков и производство опийного мака,

вымогательство,

похищение людей с целью выкупа,

добыча полезных ископаемых”.

Подробнее об этом в материале Pravda. Ru:

"Талибан"* - контора не бедная. Откуда деньги?

* организация, запрещенная на территории РФ