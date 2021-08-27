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Итальянский эвакуационный самолет попал под обстрел при взлете из Кабула

Мир

Самолет ВВС Италии, используемый в рамках эвакуации, попал под обстрел при взлете из аэропорта Кабула.

Итальянский эвакуационный самолет попал под обстрел при взлете из Кабула

Об этом сообщил журналист Sky TG24, находившийся на борту самолета. Информации о пострадавших не поступало.

В четверг самолет C-130J Super Hercules ВВС Италии попал под пулеметный огонь, когда взлетал из аэропорта Хамида Карзая в столице Афганистана Кабуле. Журналист Sky TG 24, находившийся на борту самолета, сказал, что "заградительный огонь не попал в самолет, но пилот был вынужден принять меры по уклонению".

Итальянское информационное агентство Sky сообщило, что военные источники подтвердили факт стрельбы. На борту самолета находилось 98 мирных афганцев.

Военные источники подтвердили, что никаких повреждений самолета нет.

Итальянское информационное агентство Rai News со ссылкой на источники на местах утверждает, что пикап, оснащенный пулеметами и расположенный недалеко от взлетно-посадочной полосы, произвел несколько выстрелов из пулемета калибра 14,5, пытаясь разогнать толпу, окружившую авиабазу.

По данным агентства, в этот момент пилот C-130J, полагая, что его самолет находится в опасности, совершил тактический взлет, чтобы избежать стрельбы. Источники в разведке сообщили Rai News, что обстрел не был направлен на самолет, что противоречит сообщениям репортера Sky Italia.

Стрельба произошла за несколько часов до теракта возле кабульского аэропорта.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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