"Талибан"* просит страны мира помочь в борьбе с торговлей опиумом

"Талибан"* намерен объявить джихад незаконной торговле опиумом. Но для того, чтобы искоренить выращивание мака, мы нуждаемся в международной помощи", — заявил представитель группировки Забихулла Муджахид, назначенный министром информации в новом правительстве Афганистана.

"Три миллиона афганцев являются наркоманами, это катастрофа, — сказал Муджахид в интервью российским СМИ (цитата RT). — Нам понадобится помощь международного сообщества, чтобы заменить выращивание мака другими культурами".

ДЛЯ СПРАВКИ

Афганцы веками выращивали опиумный мак для внутреннего потребления, но в последнее десятилетие холодной войны превратились в ведущий мировой источник незаконных наркотиков. Растение, которое легко растёт в суровых условиях, господствующих во многих частях страны, стало основным источником дохода для поддерживаемых США ополченцев, которые сражались против советских войск в 1980-х годах.

Сбор урожая опиумного мака, Афганистан

Растущая промышленность по производству опиума и героина в Афганистане процветала на протяжении всего процесса вывода советских войск, гражданской войны и двух десятилетий присутствия НАТО.

Исключение было в 2001 году, когда правительство талибов* в Кабуле начало борьбу с выращиванием мака на территориях, которые оно контролировало.

Исламисты надеялись, что это облегчит дипломатическое взаимодействие с такими крупными мировыми державами, как США. Террористический акт 11 сентября в США и последующее вторжение коалиции во главе с НАТО в Афганистан изменили политику, а также местную реакцию. Незаконное производство наркотиков быстро восстановилось.

После захвата Кабула в начале этого месяца талибы* объявили, что их правительство вернётся к политике нулевой терпимости к наркотикам. Уже введено суровое наказание для торговцев наркотиками. Однако скептики отмечают, что "Талибан"* "выстрелит себе в ногу", поскольку США, похоже, намерены помешать правительству, возглавляемому талибами*, взять под контроль международные активы Афганистана.

Около 80% бюджета Афганистана финансируется США и другими странами. Теперь всё это ушло. На прошлой неделе МВФ принял решение о том, что Афганистан больше не сможет получать доступ к своим ресурсам, включая более $370 млн, которые должны были поступить в конце этого месяца.

Всемирный банк прекратил финансирование проектов в Афганистане после того, как талибы* захватили контроль над страной.

* организация, запрещённая на территории РФ

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