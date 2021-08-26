Пентагон: в аэропорту Кабула погибли военные США

Пентагон подтвердил гибель нескольких американских военнослужащих при взрыве, который произошёл в кабульском аэропорту.

По данным СМИ, четверо американских морпехов были убиты в результате теракта у аэропорта, ещё трое получили ранения.

Ранее пресс-секретарь Миноброны США Джон Кирби сообщил о гибели нескольких граждан США в результате теракта в воздушной гавани Кабула.

В настоящее время общее количество пострадавших при взрыве достигает 70. Более 10 человек погибли.

Как сообщают средства массовой информации, террорист-смертник может быть связан с ИГИЛ* (организация признана террористической и запрещена в РФ).

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