Пентагон подтвердил гибель нескольких американских военнослужащих при взрыве, который произошёл в кабульском аэропорту.
По данным СМИ, четверо американских морпехов были убиты в результате теракта у аэропорта, ещё трое получили ранения.
Ранее пресс-секретарь Миноброны США Джон Кирби сообщил о гибели нескольких граждан США в результате теракта в воздушной гавани Кабула.
В настоящее время общее количество пострадавших при взрыве достигает 70. Более 10 человек погибли.
Как сообщают средства массовой информации, террорист-смертник может быть связан с ИГИЛ* (организация признана террористической и запрещена в РФ).
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