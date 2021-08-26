Миру предрекли большую войну из-за краха американской империи

Автор издания The Economist Нил Фергюсон спрогнозировал большую мировую войну из-за краха американского господства на планете.
По словам Фергюсона, США в точности повторяют путь Британской империи, пришедшей в упадок в начале XX века. Об этом говорят и многочисленные внешнеполитические события: от хаотичной эвакуации военных из Афганистана до спада американской экономики.
США не располагают такими колониями, какие были у Британии, но американские войска дислоцируются в 150 странах:
"Приобрести такую глобальную ответственность было непросто. Но полагать, что избавиться от неё будет проще, нельзя", — отметил журналист.
Фергюсон считает, что конец американской гегемонии и восхождение Китая в качестве великой мировой державы приведёт два государства к противостоянию в Восточной Азии.
Ранее Pravda.Ru писала, что в США возмущены шуткой Байдена про Афганистан.
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