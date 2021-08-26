"Талибан"*: к взрыву в аэропорту Кабула может быть причастен ИГИЛ*

Официальный представитель движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ) Мохаммед Наим заявил, что теракт в аэропорту Кабула могла совершить экстремистская террористическая организация ИГ* (запрещена в РФ).

По данным издания Politico, теракт в аэропорту Кабула был совершен смертником ИГИЛ. СМИ ссылается на источник, связанный с правительством США.

В четверг, 26 августа произошел взрыв около аэропорта Кабула. По последним данным, жертвами теракта стали 13 человек, пострадали более 70, в том числе американские военные и талибы.

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