Россия заявляет, что с Талибаном* можно договориться, что ему альтернативы нет. Эта уверенность зиждется на «китайском зонтике» в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Об этом сказал в программе «Точка зрения», военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.
Эксперт рассказал, что в рамках ШОС давно ведётся работа по легитимизации Талибана, прежде всего, в этом заинтересован Китай.
НАТО проиграл эту «гибридную войну» ШОС, поэтому у Афганистана хорошие перспективы стать процветающей страной. Запад, по мнению эксперта, будет всячески этому противиться, страну ждут санкции.
На примере Афганистана ШОС заявит о себе, как о новой мировой силе, способной соперничать с Западом, уверен Александр Перенджиев. Надо внимательно смотреть на итоги саммита ШОС ( Афганистан является наблюдателем) в Душанбе 16 сентября, добавил он.
В программе «Точка зрения» также обсуждались вопросы :
Смотрите программу «Точка зрения» с Александром Перенджиевым в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Facebook , YouTube на странице Pravda.ru . Ведёт программу Любовь Степушова.
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