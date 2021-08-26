Военный эксперт: ШОС выиграла схватку у НАТО за Афганистан

Россия заявляет, что с Талибаном* можно договориться, что ему альтернативы нет. Эта уверенность зиждется на «китайском зонтике» в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

ШОС выиграла схватку у НАТО за Афганистан

Об этом сказал в программе «Точка зрения», военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

Эксперт рассказал, что в рамках ШОС давно ведётся работа по легитимизации Талибана, прежде всего, в этом заинтересован Китай.

НАТО проиграл эту «гибридную войну» ШОС, поэтому у Афганистана хорошие перспективы стать процветающей страной. Запад, по мнению эксперта, будет всячески этому противиться, страну ждут санкции.

На примере Афганистана ШОС заявит о себе, как о новой мировой силе, способной соперничать с Западом, уверен Александр Перенджиев. Надо внимательно смотреть на итоги саммита ШОС ( Афганистан является наблюдателем) в Душанбе 16 сентября, добавил он.

В программе «Точка зрения» также обсуждались вопросы :

как не допустить проникновение боевиков из Афганистана на территорию РФ;

надо ли обустраивать границу РФ с республиками Средней Азии.

Смотрите программу «Точка зрения» с Александром Перенджиевым в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Facebook , YouTube на странице Pravda.ru . Ведёт программу Любовь Степушова.