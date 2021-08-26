"Нам нужна энергия": в Германии предложили заключить союз с Россией

Райнер Зеле уверен, что Европе не справиться без России.

Издание Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщило, что председатель Германо-Российской внешнеторговой палаты Райнер Зеле предложил Берлину заключить водородный союз с Москвой.

Зеле считает, что для экономического подъема Евросоюзу необходимо иметь надежное энергоснабжение, и именно Россия могла бы помочь Европе как с поставками газа, так и с производством экологически чистых видов энергии:

Мы не сможем обойтись без водорода, производимого из природного газа с помещением возникающего при этом углекислого газа в подземные хранилища.

По мнению Зеле, Евросоюз не вправе отказаться от данного способа получения водорода, и предложил Берлину заключить с Москвой альянс в перспективной отрасли. Такое "разделение труда" уже хорошо показало себя в прошлом, заключил председатель ВТП.

Ранее Pravda.Ru уже писала о том, что на Украине попросили продлить транзит российского газа "хотя бы на десять дет".

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