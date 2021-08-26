Следственный комитет Белоруссии отказал в возбуждении дела 680 гражданам

Следственный комитет Белоруссии не станет возбуждать уголовные дела по 680 заявлениям о насилии силовиков во время митингов в прошлом году. Об этом сообщили на официальном сайте.

По данным заявления, сотрудники СК исследовали обращения белорусов о противозаконных поступках правоохранителей во время протеста и заключения в изоляторах. Сегодня огласили вердикт:

"По результатам проверки вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела".

Представители Следственного комитета заявили, что избиения со стороны силовиков проходили в рамках закона Белоруссии. Доказательства — съёмки МВД. Кроме того, правоохранители уверили, что экстремистские Telegram-каналы сообщали фейковую информацию о пытках и секусальном насилии.

По данным СК, заявления писали в основном белорусы младше 30 лет, студенты и предприниматели. Представители подчеркнули, что некоторые из этих граждан были судимы по административным и уголовным статьям.

Всего за время митингов после выборов президента в изоляторы доставили более двух тысяч человек.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.