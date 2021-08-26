США опровергли информацию о завершении эвакуации из Кабула через 36 часов

В Пентагоне опровергли сообщения СМИ о прекращении властями США эвакуации из Афганистана через 36 часов.

Помощник министра обороны США по связям с общественностью Джон Кирби сообщил, что вывоз людей из Кабула будет продолжаться.

«Эвакуационные операции в Кабуле не завершатся через 36 часов. Мы будем продолжать эвакуировать как можно больше людей до конца миссии», - написал он в Twitter.

Ранее в эфире одного из американских телеканалов прозвучало заявление со ссылкой на информированный источник, что до конца проводимой Пентагоном операции по эвакуации из Кабула осталось 36 часов.

Напомним, после прихода к власти в Афганистане талибов* тысячи людей пытаются покинуть её через аэропорт в Кабуле.

25 августа талибы* закрыли доступ в аэропорт для афганцев. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес предложил жителям Афганистана, которым не удалось покинуть страну через аэропорт, попытаться выехать из неё по земле.

По словам посла РФ в Кабуле Дмитрия Жирнова, всех россиян, хотевших покинуть Афганистан, вывезли оттуда. В настоящее время в стране остаются около 100 граждан РФ, которые не сообщали о желании эвакуироваться.

* "Талибан" - организация запрещена в РФ

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