"Они магнитятся": японцы нашли примеси в вакцинах Modernа

Министерство здравоохранения Японии отказалось от вакцинации населения препаратом Modernа. Врачи заподозрили, что в партии, которая пришла из Испании, есть сторонние примеси.

В ходе исследования медики обнаружили, что сторонние частицы реагируют на магниты, и предположили, что это может быть металл. Всего в Японию завезли около 1,63 млн доз. Сейчас медики насчитали 39 "бракованных" флаконов. Сколько доз уже получило население, в ведомстве умалчивают, однако отмечают, что жалоб не было.

Modernа пользуется популярностью: по всей стране открыты больше 800 пунктов вакцинации. Сейчас компания, которая распределяет вакцину в Японии, обратилась к американцам с просьбой определить точный состав и объяснить, как примеси попали в компонент.

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