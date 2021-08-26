Министр информации радикального и экстремистского движения "Талибан"* ответил на вопрос об агрессии террористов по отношению к России. Боевик сообщил, что у организации нет планов по вторжению в нашу страну.
Представитель "Талибана"* подчеркнул, что ситуация в захваченном Афганистане касается только этого государства. По словам министра, радикалы не собираются переносить волнения в другие страны.
"Мы не собираемся экспортировать революцию ни в соседние страны, ни тем более в Россию", — заверил террорист.
Он также добавил, что талибы* дорожат отношениями с Россией. По его мнению, правительство России много раз повторяло, что готово пойти на контакт с членами движения, чтобы в республике прекратилась война.
Ранее боевики "Талибана"* избили журналистов телеканала TOLOnews. Сотрудники снимали сюжет о бедности и безработице в Кабуле, столице Афганистана. Террористы отняли телефоны и камеру.
"Отношение талибов* к репортёрам вызывает беспокойство", — прокомментировал инцидент замглавы Ассоциации журналистов провинции Парван Парвиз Аминзаде.
*Запрещённая в Российской Федерации террористическая организация.
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