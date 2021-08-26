"Потуги Москвы понятны": в Киеве ответили Лаврову на шутку про Новый год

По словам Дмитрия Кулебы, "Украина была, есть и будет".
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ответил на брифинге, прошедшем 26 августа, российскому коллеге Сергею Лаврову на шутку о "приватизации" Нового года Украиной.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о введении нового государственного праздника — Дня украинской государственности, который будут отмечать в день крещения Киевской Руси — 28 июля. Лавров пошутил, что теперь можно ждать присвоения украинскими властями и праздника Нового года.
Кулеба назвал высказывания Лаврова "неуместными и исторически некорректными":
Очень жаль видеть очередное превращение дипломатии в пропаганду.
Также Кулеба отметил, что "Украина была, есть и будет", а все "потуги Москвы как исторической периферии называться центром не новы". По мнению министра, "двух Киевов нет, есть только один Киев, украинский".
Ранее Pravda.Ru писала о том, что французы высмеяли стремление Украины вступить в ЕС.
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