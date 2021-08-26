"Он должен уйти в отставку": в США возмущены шуткой Байдена про Афганистан

Президент США сначала улыбнулся, а потом ответил на вопрос журналиста.

Президент США Джо Байден пошутил во время выступления на пресс-конференции, отвечая на вопрос об американцах, оставшихся в Афганистане. Данный эпизод был вырезан из трансляции.

Один из журналистов спросил Байдена, что будет делать президент, если военные США останутся в Афганистане после официального завершения эвакуации, намеченного на 31 августа. Байден улыбнулся и ответил на вопрос, но запись звука внезапно прервалась. Издание RT сообщает, что президент США произнес:

Ты будешь первым, кому я позвоню.

Произошедшее возмутило члена палаты представителей Соединенных Штатов Ронни Джексона. Он назвал Байдена "больным" и заметил, что ничего смешного в сложившейся ситуации нет:

Он должен немедленно уйти в отставку!

Ранее Байден, отвечая на вопрос об участии США в обеспечении безопасности в кабульском аэропорту, перепутал названия городов. Он заявил, что власти находятся в постоянном контакте с руководством "Талибана"* в столице Афганистана и столице Катара "Дахо". Позже в Белом доме уточнили, что Байден имел в виду Доху.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что ИГИЛ* собирается атаковать аэропорт Кабула.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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