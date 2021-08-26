Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес предложил альтернативный маршрут жителям Афганистана, осаждающим аэропорт в Кабуле в надежде покинуть страну на самолёте.
По информации The Times, министр рекомендовал афганцам уезжать из страны по земле.
"Я бы рассмотрел другой маршрут, если возможно. … Я бы рекомендовал им попробовать пересечь границу", — цитирует издание заявление Уоллеса.
Ранее министерство обороны Великобритании сообщило, что с 13 августа из Афганистана эвакуировано около 11,5 тысячи человек.
Напомним, после прихода к власти в Афганистане талибов* тысячи жителей этой страны пытаются покинуть её через аэропорт в Кабуле.
Как сообщалось ранее, в результате хаоса в аэропорту погибли не менее 12 человек.
По информации источника РИА Новости, 25 августа талибы* закрыли доступ в аэропорт для афганцев. Теперь в него пускают лишь иностранцев.
24 августа официальный представитель "Талибана"* Забихулла Муджахид заявил в эфире телеканала Al Jazeera, что после 31 августа эвакуация беженцев из Афганистана будет запрещена.
* "Талибан" - организация, запрещённая в России
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