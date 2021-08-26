Глава минобороны Британии предложил афганцам уезжать из страны по земле

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес предложил альтернативный маршрут жителям Афганистана, осаждающим аэропорт в Кабуле в надежде покинуть страну на самолёте.

По информации The Times, министр рекомендовал афганцам уезжать из страны по земле.

"Я бы рассмотрел другой маршрут, если возможно. … Я бы рекомендовал им попробовать пересечь границу", — цитирует издание заявление Уоллеса.

Ранее министерство обороны Великобритании сообщило, что с 13 августа из Афганистана эвакуировано около 11,5 тысячи человек.

Напомним, после прихода к власти в Афганистане талибов* тысячи жителей этой страны пытаются покинуть её через аэропорт в Кабуле.

Как сообщалось ранее, в результате хаоса в аэропорту погибли не менее 12 человек.

По информации источника РИА Новости, 25 августа талибы* закрыли доступ в аэропорт для афганцев. Теперь в него пускают лишь иностранцев.

24 августа официальный представитель "Талибана"* Забихулла Муджахид заявил в эфире телеканала Al Jazeera, что после 31 августа эвакуация беженцев из Афганистана будет запрещена.

* "Талибан" - организация, запрещённая в России

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