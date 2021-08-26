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Глава минобороны Британии предложил афганцам уезжать из страны по земле

Мир

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес предложил альтернативный маршрут жителям Афганистана, осаждающим аэропорт в Кабуле в надежде покинуть страну на самолёте.

Глава минобороны Британии предложил афганцам уезжать из страны по земле

По информации The Times, министр рекомендовал афганцам уезжать из страны по земле.

"Я бы рассмотрел другой маршрут, если возможно. … Я бы рекомендовал им попробовать пересечь границу", — цитирует издание заявление Уоллеса.

Ранее министерство обороны Великобритании сообщило, что с 13 августа из Афганистана эвакуировано около 11,5 тысячи человек.

Напомним, после прихода к власти в Афганистане талибов* тысячи жителей этой страны пытаются покинуть её через аэропорт в Кабуле.

Как сообщалось ранее, в результате хаоса в аэропорту погибли не менее 12 человек.

По информации источника РИА Новости, 25 августа талибы* закрыли доступ в аэропорт для афганцев. Теперь в него пускают лишь иностранцев.

24 августа официальный представитель "Талибана"* Забихулла Муджахид заявил в эфире телеканала Al Jazeera, что после 31 августа эвакуация беженцев из Афганистана будет запрещена.

* "Талибан" - организация, запрещённая в России

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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