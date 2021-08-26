Чисто бизнес: американская ЧВК продаёт билеты из Афганистана за $6,5 тысячи

Американская частная военная компания Blackwater (ныне Academi), основанная еще в 90-х годах прошлого века Эриком Принсом, организовала новый "маленький бизнес" по вывозу из Афганистана желающих его покинуть.

Цена билета сегодня — $6500. Но она ползёт вверх по мере приближения крайнего срока эвакуации — 31 августа. Об этом сегодня рассказала газета Wall Street Journal.

"Принс предлагает билеты из контролируемого талибами Кабула на чартерном самолёте за $6500, — пишет издание. — И это — один из последних шансов у тех, кто бежит из страны, если они рассчитывают выбраться до 31 августа".

Как стало известно журналистам, эвакуационные полёты западных правительств будут приостановлены в пятницу из-за необходимости для вооружённых сил вывести солдат и оборудование из Кабула.

"Несмотря на острую потребность в ресурсах, чартерные самолёты вылетают с пустыми местами, а бюрократическая путаница удерживает людей на месте. Талибы установили контрольно-пропускные пункты, что затрудняет вылет по суше, в то время как США в одном случае запретили 40 афганским женщинам воспользоваться чартерным самолётом".

Как рассказал Wall Street Journal Джордж Аби-Хабиб, соучредитель международной организации помощи Sayara, женщине из Уганды, отчаявшейся попасть на борт, чтобы вернуться на родину, пришлось проползти по канализационной трубе, чтобы добраться до своего самолёта, одного из трёх, зафрахтованных Sayara для того, чтобы вывезти из Афганистана 1000 человек.

"А в это время в США улетал чартер Academi, в котором из 345 мест было занято всего 50".

Ранее, ещё при президенте Трампе, Эрик Принс, работавший в частной охране наследного принца Абу-Даби и связанный с военными операциями в Ливии, стремился приватизировать войну в Афганистане, предлагая заменить американских солдат шестью тысячами своих наёмников, утверждая, что они могут обучить афганские силы безопасности и усмирить врага за меньшую часть денег, которые тратит Пентагон, отмечает издание.

Напомним, это уже не первый случай коммертизации гуманитарной операции:

Эвакуация по-штатовски: место в самолёте из Афганистана стоит от $2000