Эвакуация граждан США из Афганистана, которую начиная с 15 августа проводит правительство страны, вызывает недоумение у тех, кто наблюдает за процессом:
В Белом доме не знают точно, сколько американцев находится в стране, из которой выводятся их войска.
Госсекретарь Энтони Блинкен, по поручению Джо Байдена попытался разобраться с цифрами, но только добавил путаницы, заявив, что "менее 1500 человек активно хотят уехать".
Блинкен во время пресс-конференции сказал, что 4500 американских граждан были эвакуированы из Кабула. Их в общей сложности было шесть тысяч, которые ранее заявили, что хотят покинуть страну.
"Осталось около 500 граждан, которые активно контактируют с официальными лицами США по поводу отъезда. Помимо этого, остаётся ещё 1000 человек, которые могут быть американцами, стремящимися покинуть Афганистан, с которыми официальные лица пытаются связаться, чтобы определить, хотят ли они всё ещё уехать, — сказал Блинкен. — Некоторые, возможно, больше не находятся в стране, а есть, наверное, и такие, кто солгали о своём американском гражданстве".
Госсекретарь заявил, что споры вокруг кажущейся неспособности представить точные цифры в любой данный момент сводятся к тому факту, что граждане США не отслеживаются, находясь за границей, но должны добровольно "зарегистрироваться” в посольстве США.
"Все те, кто сознательно связался с посольством, получили многочисленные сообщения с инструкциями о том, как добраться до места эвакуации", — добавил Блинкен.
Напомним, час Х — 31 августа — приближается. Талибы* неоднократно говорили о том, что после этой даты "эвакуация будет прекращена".
К слову, генерал-майор армии США Уильям Тейлор ранее заявил, что около 10 000 человек ожидают эвакуации в аэропорту Кабула.
* террористическая группировка, запрещённая в РФ
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