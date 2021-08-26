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Блинкен назвал число застрявших в Афганистане американцев: цифра "не бьётся"

Мир

Эвакуация граждан США из Афганистана, которую начиная с 15 августа проводит правительство страны, вызывает недоумение у тех, кто наблюдает за процессом:

Блинкен назвал число застрявших в Афганистане американцев: цифра "не бьётся"

В Белом доме не знают точно, сколько американцев находится в стране, из которой выводятся их войска.

Госсекретарь Энтони Блинкен, по поручению Джо Байдена попытался разобраться с цифрами, но только добавил путаницы, заявив, что "менее 1500 человек активно хотят уехать".

  • На вопрос о том, сколько американских граждан не только находится в Афганистане, но и всё ещё нуждается в эвакуации, официальные лица Белого дома не смогли дать конкретного ответа.

Блинкен во время пресс-конференции сказал, что 4500 американских граждан были эвакуированы из Кабула. Их в общей сложности было шесть тысяч, которые ранее заявили, что хотят покинуть страну.

"Осталось около 500 граждан, которые активно контактируют с официальными лицами США по поводу отъезда. Помимо этого, остаётся ещё 1000 человек, которые могут быть американцами, стремящимися покинуть Афганистан, с которыми официальные лица пытаются связаться, чтобы определить, хотят ли они всё ещё уехать, — сказал Блинкен. — Некоторые, возможно, больше не находятся в стране, а есть, наверное, и такие, кто солгали о своём американском гражданстве".

Госсекретарь заявил, что споры вокруг кажущейся неспособности представить точные цифры в любой данный момент сводятся к тому факту, что граждане США не отслеживаются, находясь за границей, но должны добровольно "зарегистрироваться” в посольстве США.

"Все те, кто сознательно связался с посольством, получили многочисленные сообщения с инструкциями о том, как добраться до места эвакуации", — добавил Блинкен.

Напомним, час Х — 31 августа — приближается. Талибы* неоднократно говорили о том, что после этой даты "эвакуация будет прекращена".

К слову, генерал-майор армии США Уильям Тейлор ранее заявил, что около 10 000 человек ожидают эвакуации в аэропорту Кабула.

* террористическая группировка, запрещённая в РФ

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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