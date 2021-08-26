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Главред WikiLeaks рассказал о том, кто в США нагрел руки на Афганистане

Мир

Резкий вывод войск США из Афганистана никого не должен удивлять. Странно в этой истории только то, как Вашингтон почти 20 лет умудрялся обманывать весь мир.

Главред WikiLeaks рассказал о том, кто в США нагрел руки на Афганистане

Так заявил в интервью RT главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон.

По его словам, 19-летняя военная кампания Соединённых Штатов в Афганистане "была одной большой ложью”, которая принесла пользу только американскому военно-промышленному комплексу и частным подрядчикам.

"WikiLeaks опубликовал подборку документов, которые показали правдивую картину того, что происходило в Афганистане 11 лет назад, — сказал Храфнссон, ссылаясь на так называемый Дневник Афганской войны — сборник внутренних военных журналов США, дипломатических телеграмм и документов ЦРУ, охватывающих период с 2004 по 2010 год. — Но, несмотря на этот грандиозный слив, каким-то образом общее восприятие афганской войны не изменилось, и ложь продолжалась — вот что удивительно в этой истории”.

Утечка, включавшая в общей сложности 91 тысячу документов, была одной из крупнейших в военной истории США. В то время это действительно попало в заголовки газет, что в конечном итоге привело к аресту и судебному преследованию разоблачителя Челси Мэннинг и поставило под удар Вашингтона и WikiLeaks и его основателя Джулиана Ассанжа.

Кристинн Храфнссон считает, что события всех этих лет в Афганистане стали "забытой войной” из-за другой военной авантюры США — войны в Ираке.

Храфнссон обвинил западные СМИ, которые не обращали внимания на реальность, в том, что они "соучастники сокрытия этой правды” и "позволили этому произойти".

Кто главный выгодополучатель

"В конечном счёте, именно военно-промышленный комплекс США извлёк выгоду из того, что кажется огромной тратой денег, — сказал редактор WikiLeaks. — Более триллиона долларов на самом деле поступило в карманы спецов ВПК США и частных подрядчиков, которые, предположительно, обучали афганских военных. А крупнейшие американские производители оружия в десять раз увеличили стоимость своих акций за 20 лет, пока длилась война. Это был огромный поток денег, которые попали не в те карманы, и это можно назвать коррупцией в очень больших масштабах.

Правда о войне теперь раскрыта для всеобщего обозрения, поскольку Вашингтон и его союзники лихорадочно выводят войска из Афганистана, который попал в руки талибов всего за несколько недель. Однако вряд ли это изменит политический курс западных элит, которые по-прежнему предпочитают "наказывать правдоискателей”, а не извлекать уроки из собственных ошибок".

По мнению главреда WikiLeaks, после того как правда все же раскрылась, на новый уровень выйдет другая война:

"Война, которая идёт сейчас, — это война с журналистикой и война с Джулианом Ассанжем, который сидит в тюрьме в Лондоне по политическим обвинениям. Дело больше не в законе… Будет ли иметь значение правда? Я в этом сомневаюсь", — сказал он.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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