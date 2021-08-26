Международный наблюдательный орган за свободой прессы обвинил Киев в политической цензуре после того, как был закрыт популярный независимый новостной сайт "Страна UA" из-за бездоказательных заявлений о том, что онлайн-СМИ тайно участвует в подрыве национальной безопасности Украины.
В опубликованном заявлении Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), высказаны опасения, что
"страна катится вниз, выбрав тёмный путь, ограничения работы журналистов".
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро заявила, что закрытие ряда отечественных и запрет российских СМИ недопустимы:
"Хотя Украина имеет законное право защищать свою национальную безопасность, власти должны найти сбалансированное и пропорциональное решение проблем, связанных со СМИ, решение, которое сохраняет плюрализм СМИ, свободный поток информации и разнообразие мнений в соответствии с международными стандартами, — сказала она. — Свобода СМИ зависит от здорового, динамичного и конкурентного ландшафта, который подразумевает разнообразные новости.
Любые санкции в отношении средств массовой информации должны подвергаться тщательной проверке, сопровождаемой эффективными процедурными гарантиями для предотвращения неоправданного вмешательства”.
Напомним, в минувшую пятницу Strana. ua был запрещён на Украине, а редактор онлайн-СМИ Игорь Гужва включён в санкционный список.
Секретарь украинского совета по вопросам национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, сказал, что решение это было основано на "документах”, подготовленных СБУ. Что это за "документы", Данилов не пояснил.
К слову, одновременно с запретом "Страны. UA" Киев заблокировал на территории страны российские новостные сайты, в том числе "Ведомости" и "Московский комсомолец".
После чего "репрессиями в отношении СМИ" на Украине заинтересовались в ООН.
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