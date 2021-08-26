EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Оперативно: Минобороны РФ вывезло из Афганистана граждан экс-республик СССР
667 россиян погибли в лесах в 2021 году
Семь трав против усталости. Даже хронической
Рыба не позволит мозгу захандрить
Шойгу: на учениях "Запад-2021" можно увидеть десятки боевых ударных роботов
Рогозин пригласит Илона Маска на Байконур
Политолог рассказал об усилении информационного давления на РФ из-за предстоящих
Специалист Качкаев оценил слова Путина о решении жилищного вопроса
Из дома выходить не надо: "путинские" 10 тысяч выплатят вместе с пенсией

ОБСЕ прозрела: Украина давит свободу слова

Мир

Международный наблюдательный орган за свободой прессы обвинил Киев в политической цензуре после того, как был закрыт популярный независимый новостной сайт "Страна UA" из-за бездоказательных заявлений о том, что онлайн-СМИ тайно участвует в подрыве национальной безопасности Украины.

ОБСЕ прозрела: Украина давит свободу слова

В опубликованном заявлении Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), высказаны опасения, что

"страна катится вниз, выбрав тёмный путь, ограничения работы журналистов".

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро заявила, что закрытие ряда отечественных  и запрет российских СМИ недопустимы:

"Хотя Украина имеет законное право защищать свою национальную безопасность, власти должны найти сбалансированное и пропорциональное решение проблем, связанных со СМИ, решение, которое сохраняет плюрализм СМИ, свободный поток информации и разнообразие мнений в соответствии с международными стандартами, — сказала она. — Свобода СМИ зависит от здорового, динамичного и конкурентного ландшафта, который подразумевает разнообразные новости.

Любые санкции в отношении средств массовой информации должны подвергаться тщательной проверке, сопровождаемой эффективными процедурными гарантиями для предотвращения неоправданного вмешательства”.

Напомним, в минувшую пятницу Strana. ua был запрещён на Украине, а  редактор онлайн-СМИ Игорь Гужва включён в санкционный список.

Секретарь украинского совета по вопросам национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, сказал, что решение это было основано на "документах”, подготовленных СБУ. Что это за "документы", Данилов не пояснил.

К слову, одновременно с запретом "Страны. UA" Киев заблокировал на территории страны российские новостные сайты, в том числе "Ведомости" и "Московский комсомолец".

После чего "репрессиями в отношении СМИ" на Украине заинтересовались в ООН.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Арестованный по подозрению в зверском убийстве 8-летней девочки начал "колоться"
ОБСЕ прозрела: Украина давит свободу слова
Оперативно: Минобороны РФ вывезло из Афганистана граждан экс-республик СССР
667 россиян погибли в лесах в 2021 году
Семь трав против усталости. Даже хронической
Рыба не позволит мозгу захандрить
Шойгу: на учениях "Запад-2021" можно увидеть десятки боевых ударных роботов
Рогозин пригласит Илона Маска на Байконур
На Первый канал подали в суд из-за панических атак
Глеб Матвейчук: "В кино композитор редко создает что-то оригинальное"
Популярное
Российский шоу-бизнес
Молодая жена Игоря Николаева вышла в свет в прозрачном платье

Супруга Игоря Николаева Юлия Проскурякова заметно постройнела и позволила себе появиться на публике в прозрачном шифоновом платье.

Молодая жена Игоря Николаева вышла в свет в прозрачном платье
Президенты стран Балтии и Польши в Киеве пообщались на тему Белоруссии
Новости Европы
Президенты стран Балтии и Польши в Киеве пообщались на тему Белоруссии
Новости Украины
Что стоит за приказом Путина Шойгу спасать украинцев в Афганистане
Новости Белоруссии
"Уходя - уходи": Лукашенко посоветовал уехавшим из страны не возвращаться
Василий Амирджанов На Первый канал подали в суд из-за панических атак Василий Амирджанов Усам Оздемиров "Сплотить усилия": как карбоновые полигоны объединят государство, науку и бизнес Усам Оздемиров Любовь Степушова Что стоит за приказом Путина Шойгу спасать украинцев в Афганистане Любовь Степушова
Новости Украины
30-летие независимости оказалось для Украины трагичным
Точка зрения
Дарья Митина: правда о талибах* в Афганистане
Кто не улетел - мы не виноваты: талибы* закрыли для афганцев доступ в аэропорт
Мир. Новости мира
Кто не улетел - мы не виноваты: талибы* закрыли для афганцев доступ в аэропорт
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников