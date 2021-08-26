ОБСЕ прозрела: Украина давит свободу слова

Международный наблюдательный орган за свободой прессы обвинил Киев в политической цензуре после того, как был закрыт популярный независимый новостной сайт "Страна UA" из-за бездоказательных заявлений о том, что онлайн-СМИ тайно участвует в подрыве национальной безопасности Украины.

В опубликованном заявлении Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), высказаны опасения, что

"страна катится вниз, выбрав тёмный путь, ограничения работы журналистов".

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро заявила, что закрытие ряда отечественных и запрет российских СМИ недопустимы:

"Хотя Украина имеет законное право защищать свою национальную безопасность, власти должны найти сбалансированное и пропорциональное решение проблем, связанных со СМИ, решение, которое сохраняет плюрализм СМИ, свободный поток информации и разнообразие мнений в соответствии с международными стандартами, — сказала она. — Свобода СМИ зависит от здорового, динамичного и конкурентного ландшафта, который подразумевает разнообразные новости. Любые санкции в отношении средств массовой информации должны подвергаться тщательной проверке, сопровождаемой эффективными процедурными гарантиями для предотвращения неоправданного вмешательства”.

Напомним, в минувшую пятницу Strana. ua был запрещён на Украине, а редактор онлайн-СМИ Игорь Гужва включён в санкционный список.

Секретарь украинского совета по вопросам национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, сказал, что решение это было основано на "документах”, подготовленных СБУ. Что это за "документы", Данилов не пояснил.

К слову, одновременно с запретом "Страны. UA" Киев заблокировал на территории страны российские новостные сайты, в том числе "Ведомости" и "Московский комсомолец".

После чего "репрессиями в отношении СМИ" на Украине заинтересовались в ООН.