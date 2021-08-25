Минобороны: 4 самолета с россиянами вылетели из Афганистана

Четыре самолета военно-транспортной авиации Министерства обороны РФ с гражданами России, стран Организация Договора о коллективной безопасности, Узбекистана и Украины вылетели из Кабула в Россию.

Воздушные суда эвакуировали из Кабула граждан России, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Украины.

В каждом самолете находятся военные медики с необходимым оборудованием и медикаментами. Также для пассажиров там есть питьевая вода, питание и одеяла.

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