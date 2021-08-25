В США спортивных детей обязали носить "ковидные" браслеты

В американской школе детей-спортсменов вынудили надеть специальные датчики, которые фиксируют контакты с заражёнными коронавирусной инфекцией.

Учебное заведение с такими мерами находится в штате Вашингтон, Итонвилль. Школьники передвигаются с электронными приборами на ногах. Датчики обязаны носить члены спортивных команд в среднем звене.

Технология оповещает ученика не только если он стоит рядом с больным "ковидом", но и когда между ребятами недостаточное по эпидемиологическим нормам расстояние. Родственники детей сравнивают браслеты с трекерами людей, которые сидят на домашнем аресте.

Часть родителей возмущены новыми реалиями в школе. Одна из мам сказала, что просто перестанет водить детей в это учебное заведение. Женщину поддержали в Сети.

Ранее в Челябинске нейрофизиолог и кандидат биологических наук Юрий Корюкалов разработал электронный браслет, который отмечает главные симптомы коронавирусной инфекции. Через датчики прибор может:

фиксировать температуру;

отмечать уровень кислорода в крови;

снимать кардиограмму;

следить за вегетативной нервной системой.

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